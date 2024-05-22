Прем'єрка Латвії: Спецслужби РФ намагаються залякати наших політиків

Прем'єрка Латвії Евіка Сіліня заявила, що підпали в Польщі – це не тільки прагнення РФ дестабілізувати ситуацію в країні, але також і сигнал латвійським політикам з боку російських спецслужб.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Delfi.

Її коментарям передувала заява прем'єра Польщі Дональда Туска про те, що справа про затримання Варшавою дев'яти осіб, яких підозрюють у диверсійній діяльності в країні на замовлення РФ, стосується кількох країн регіону, зокрема й Латвії.

В ефірі телеканалу TV3 вона заявила, що латвійські спецслужби здатні ідентифікувати можливі провокації, розпізнаючи почерк російських спецслужб.

Реклама:

Сіліня зазначила, що повідомлення про підпали надіслали й Ризі, тому Латвія має усвідомлювати, що перебуває в ситуації, коли можливі різні провокації.

Водночас міністр внутрішніх справ Латвії Ріхардс Козловскіс заявив, що країна перебуває в умовах реальної гібридної війни.

За його словами, РФ намагатиметься втручатися в справи країн, які надають допомогу Україні, а в саботажі здебільшого використовуються люди з кримінальним минулим і без стабільного доходу.

Раніше Туск допустив, що російські спецслужби можуть стояти за підпалом торговельного центру у Варшаві раніше цього місяця, але закликав утриматись від спекуляцій до завершення розслідування.

Масштабна пожежа спалахнула в торговельному центрі у Варшаві 12 травня.

Зазначимо, що це не єдиний випадок підпалів у європейських країнах, і окремі держави – зокрема Литва та Естонія – вже публічно припускали, що за ними може стояти Росія.