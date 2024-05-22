Премьер Латвии: Спецслужбы РФ пытаются запугать наших политиков

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что поджоги в Польше – это не только стремление РФ дестабилизировать ситуацию в стране, но также и сигнал латвийским политикам со стороны российских спецслужб.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Delfi.

Ее комментариям предшествовало заявление премьера Польши о том, что дело о задержании Варшавой девяти человек, подозреваемых в диверсионной деятельности на территории страны по заказу РФ, касается нескольких стран региона, в том числе и Латвии.

В эфире телеканала TV3 она заявила, что латвийские спецслужбы способны идентифицировать возможные провокации, распознавая почерк российских спецслужб.

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Она отметила, что сообщение о поджогах отправили и Риге, поэтому Латвия должна осознавать, что она находится в ситуации, когда возможны различные провокации.

В то же время министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис заявил, что страна находится в условиях реальной гибридной войны.

По его словам, РФ будет пытаться вмешиваться в дела стран, которые оказывают помощь Украине, а в саботаже в основном используются люди с криминальным прошлым и без стабильного дохода.

Ранее Туск допустил, что российские спецслужбы могут стоять за поджогом торгового центра в Варшаве ранее в этом месяце, но призвал воздержаться от спекуляций до завершения расследования.

Масштабный пожар вспыхнул в торговом центре в Варшаве 12 мая. Туск ранее заявлял, что на иностранный след в этом инциденте пока ничто не указывает.

Отметим, что это не единственный случай поджогов в европейских странах, и отдельные государства – в частности Литва и Эстония – уже публично предполагали, что за ними может стоять Россия.