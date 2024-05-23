Возле Цюриха голый мужчина бросался на людей в парке и убил бегунью

В швейцарском городе Меннедорф возле Цюрихского озера задержали голого мужчину, который перед тем смертельно ранил бегунью.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает SRF.

В 20:00 в среду прохожие сообщили в полицию об инциденте в Альма-парке на Цюрихском озере. На месте происшествия полиция обнаружила тяжело раненую женщину и мужчину.

По сообщению полиции, бегунья умерла на месте, несмотря на реанимационные усилия. Личность женщины пока не установлена.

Реклама:

Подозреваемый в совершении преступления арестован. Пока неизвестно, были ли подозреваемый и бегунья знакомы между собой.

По данным полиции кантона, во вторник вечером предполагаемый преступник ранил еще одного человека. Он получил легкие телесные повреждения.

Прохожие также сообщают, что злоумышленник перед тем как напасть на людей, кричал.

Что именно использовал преступник для нападения на людей в парке, сейчас выясняется. Полиция не предоставила никакой информации о прошлом мужчины, например, о его психических заболеваниях.

До сих пор в Меннедорфе не было подобных инцидентов, заявил мэр Вольфганг Аннигефер в газете Blick. До сих пор в парке не было никаких проблем, кроме обычных жалоб на шум летом.

Теперь местный совет непременно обсудит меры безопасности на своем заседании в среду вечером. "Мы развернем больше патрулей", – объявил Аннигьофер.

Напомним, во французском Руане полиция застрелила мужчину, который пытался поджечь синагогу и набросился на правоохранителей с ножом.

В апреле неизвестный попытался совершить поджог синагоги в немецком городе Ольденбург, что в Нижней Саксонии, но пожар не успел разгореться. После этого сотни жителей города вышли на акцию солидарности с еврейской общиной.