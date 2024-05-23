Греция ликвидировала банду, перевозившую наркотики из Латинской Америки в Европу

Греческие власти заявили о ликвидации международной преступной группировки, которая занималась перевозкой кокаина в морских контейнерах из Латинской Америки в Европу.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

По словам полиции, двое албанцев и двое греков были арестованы после многомесячного расследования, которое греческие органы по борьбе с наркотиками и контрабандой начали в сотрудничестве с американским Управлением по борьбе с наркотиками (DEA).

Правоохранители отметили, что десятки полиэтиленовых пакетов, содержащих более 210 кг кокаина, были найдены и конфискованы в контейнерах с креветками в порту Пирея.

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Во время обысков в домах и транспортных средствах подозреваемых также изъяли более 130 тысяч евро, ружье, патроны, мобильные телефоны и документы, касающиеся количества наркотиков и ожидаемой прибыли, говорится в заявлении полиции.

На основании полученных доказательств, по оценкам правоохранителей, преступная группа намеревалась получить незаконную прибыль в размере более 5 миллионов евро.

Представители полиции сообщили, что наркотики переправлялись из Латинской Америки в европейские страны и Турцию, а Греция использовалась как транзитный пункт, так и пункт назначения.

На днях сообщалось, что грузинские правоохранители обнаружили более полусотни килограммов кокаина, который спрятали в грузе бананов из Эквадора.

В последнее время сокрытие наркотических средств в грузах с бананами стало распространенным способом переправлять их в Европу. В прошлом году Испания заявила об обнаружении рекордной партии кокаина среди эквадорских бананов.

В Германии контрабандный груз обнаружили уже после доставки бананов в супермаркеты.