64-річного британця підозрюють в роботі на російську розвідку

Контртерористична поліція Лондона арештувала 64-річного громадянина Великої Британії Говарда Майкла Філіпса за звинуваченнями в сприянні російській розвідці.

Про це, як пише "Європейська правда", британська поліція оголосила 23 травня.

Чоловіка арештували в центрі Лондона ще 16 травня, а нині – офіційно оголосили звинувачення відповідно до Закону про національну безпеку, який діє в Британії з минулого року, у "сприянні іноземній розвідці".

"Країною, якої стосується звинувачення, є Росія", – уточнюється в повідомленні. Поліція, однак, не розголошує подробиць про діяльність, в якій Філіпс нібито брав участь.

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У межах розслідування правоохоронці також здійснили обшуки за двома адресами, пов'язаними з чоловіком.

Філіпс із моменту затримання перебував під вартою в поліції. Очікується, що в другій половині четверга він постане перед Вестмінстерським магістратським судом.

Поліція Лондона наголосила, що арешт Філіпса не пов'язаний з будь-якими іншими нещодавніми звинуваченнями або розслідуваннями – зокрема справою, в якій двох британців звинуватили в допомозі спецслужбам Росії після ймовірного підпалу компанії, пов'язаної з Україною.

У лютому британська влада висунула звинувачення ще одному громадянину Болгарії, який проживає в Англії, в змові з п'ятьма іншими своїми співвітчизниками з метою шпигунства на користь Росії.