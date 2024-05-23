64-летнего британца подозревают в работе на российскую разведку

Контртеррористическая полиция Лондона арестовала 64-летнего гражданина Великобритании Говарда Майкла Филипса по обвинению в содействии российской разведке.

Об этом, как пишет "Европейская правда", британская полиция объявила 23 мая.

Мужчину арестовали в центре Лондона еще 16 мая, а сейчас официально объявили обвинения в соответствии с Законом о национальной безопасности, который действует в Британии с прошлого года, в "содействии иностранной разведке".

"Страной, которой касается обвинение, является Россия", – уточняется в сообщении. Полиция, однако, не разглашает подробностей о деятельности, в которой Филипс якобы участвовал.

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В рамках расследования правоохранители также провели обыски по двум адресам, связанным с мужчиной.

Филипс с момента задержания находился под стражей в полиции. Ожидается, что во второй половине четверга он предстанет перед Вестминстерским магистратским судом.

Полиция Лондона подчеркнула, что арест Филипса не связан с какими-либо другими недавними обвинениями или расследованиями – в том числе делом, в котором двух британцев обвинили в помощи спецслужбам России после предполагаемого поджога компании, связанной с Украиной.

В феврале британские власти выдвинули обвинения еще одному гражданину Болгарии, проживающему в Англии, в сговоре с пятью другими своими соотечественниками с целью шпионажа в пользу России.