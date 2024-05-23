У Португалії чоловік зайшов до штаб-квартири ультраправих і заявив, що має бомбу

Будівлю штаб-квартири ультраправої португальської партії Chega! ("Годі!") в Лісабоні евакуювали вдень 23 травня після повідомлення про чоловіка, який туди увійшов і заявив, що має бомбу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Jornal de Notícias.

Представник Поліції державної безпеки Португалії заявив журналістам, що в четвер до будівлі Chega! увійшов чоловік з рюкзаком, який стверджував, що в ньому міститься вибуховий пристрій.

У зв'язку з цим штаб-квартиру евакуювали, а прилеглу вулицю тимчасово перекрили для руху транспорту. На місце прибули правоохоронці, які затримали чоловіка, а також сапери для перевірки рюкзака.

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У поліцейському відділку затриманому призначили психологічне обстеження, оскільки в нього "абсолютно незв'язна мова", додали в португальській поліції.

Там зазначили, що будівля парламенту Португалії та офіційна резиденція прем'єр-міністра, розташовані неподалік, не постраждали.

Лідер Chega! Андре Вентура засудив інцидент, додавши, що партія перегляне охорону свого штабу і заходи безпеки її членів.

Ультраправа партія на виборах у березні здобула третє місце, отримавши найкращий результат у своїй історії. Але в уряд вона не потрапила: його очолив лідер правої Соціал-демократичної партії Луїш Монтенегру, який 2 квітня склав присягу.

Новий уряд Португалії задекларував підтримку вступу України до Європейського Союзу.