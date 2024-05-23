В Португалии мужчина зашел в штаб-квартиру ультраправых и заявил, что у него есть бомба

Здание штаб-квартиры ультраправой португальской партии Chega! ("Хватит!") в Лиссабоне эвакуировали днем 23 мая после сообщения о мужчине, который туда вошел и заявил, что у него есть бомба.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Jornal de Notícias.

Представитель Полиции государственной безопасности Португалии заявил журналистам, что в четверг в здание Chega! вошел человек с рюкзаком, который утверждал, что в нем содержится взрывное устройство.

В связи с этим штаб-квартиру эвакуировали, а прилегающую улицу временно перекрыли для движения транспорта. На место прибыли правоохранители, которые задержали мужчину, а также саперы для проверки рюкзака.

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В полицейском участке задержанному назначили психологическое обследование, поскольку у него "абсолютно несвязная речь", добавили в португальской полиции.

Там отметили, что здание парламента Португалии и официальная резиденция премьер-министра, расположенные неподалеку, не пострадали.

Лидер Chega! Андре Вентура осудил инцидент, добавив, что партия пересмотрит охрану своего штаба и меры безопасности ее членов.

Ультраправая партия на выборах в марте получила третье место, получив лучший результат в своей истории. Но в правительство она не попала: его возглавил лидер правой Социал-демократической партии Луиш Монтенегру, который 2 апреля принес присягу.

Новое правительство Португалии задекларировало поддержку вступления Украины в Европейский Союз.