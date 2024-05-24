Туск розвіяв спекуляції щодо участі у президентських виборах

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що не буде кандидатом на президентських виборів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

В ефірі TVP Info главу уряду і лідера "Громадянської платформи" запитали, чи розглядає він можливість балотуватися в президенти.

"Ні. Я чув ще деякі спекуляції, є деякі статті, коментарі і...я кажу це так однозначно: ні, я не буду балотуватися на президентських виборах", – сказав він.

Реклама:

За його словами, є ціла група кандидатів, які налаштовані боротися за президентське крісло.

"І у мене дійсно дуже багато роботи. Кілька місяців або років не вистачить, щоб все це вичистити, тому мені справді потрібно багато чого зробити", – додав Туск.

На запитання, чи буде нинішній мер столиці Рафал Тшасковський кандидатом від "Громадянської платформи" на посаду президента країни, прем'єр-міністр відповів ствердно. "Я був би дуже радий, якби він спробував ще раз. Тоді він був дуже близький до перемоги", – додав він, маючи на увазі останні президентські вибори.

За словами Туска, останні президентські вибори "не були сфальсифіковані в тому сенсі, що хтось змінив результати або додав їх – я цього не кажу – але вони були явно шахрайськими".

"Проти Тшасковського була використана вся державна машина, тому я переконаний, що якби вибори були повністю чесними, якби держава поводилася нейтрально під час цих виборів, Рафал Тшасковський був би президентом Польщі", – оцінив він.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Томаш Семоняк заявив, що вважає найперспективнішим кандидатом у президенти на виборах 2025 року чинного мера Варшави Рафала Тшасковського.

Чинний президент Польщі Анджей Дуда, номінований колишньою партією влади "Право і справедливість", перебуває на посаді два терміни і не зможе брати участь у прийдешніх виборах.

У нього напружені відносини з польським прем’єром Туском від "Громадянської платформи", який повернувся до влади після перемоги опозиції на парламентських виборах восени 2023 року.