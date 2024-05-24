Туск развеял спекуляции относительно участия в президентских выборах

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не будет кандидатом на президентских выборах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

В эфире TVP Info главу правительства и лидера "Гражданской платформы" спросили, рассматривает ли он возможность баллотироваться в президенты.

"Нет. Я слышал еще некоторые спекуляции, есть некоторые статьи, комментарии и... я говорю это так однозначно: нет, я не буду баллотироваться на президентских выборах", – сказал он.

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По его словам, есть целая группа кандидатов, которые настроены бороться за президентское кресло.

"И у меня действительно очень много работы. Несколько месяцев или лет не хватит, чтобы все это вычистить, поэтому мне действительно нужно многое сделать", – добавил Туск.

На вопрос, будет ли нынешний мэр столицы Рафал Тшасковский кандидатом от "Гражданской платформы" на пост президента страны, премьер-министр ответил утвердительно. "Я был бы очень рад, если бы он попробовал еще раз. Тогда он был очень близок к победе", – добавил он, имея в виду последние президентские выборы.

По словам Туска, последние президентские выборы "не были сфальсифицированы в том смысле, что кто-то изменил результаты или добавил их – я этого не говорю – но они были явно мошенническими".

"Против Тшасковского была использована вся государственная машина, поэтому я убежден, что если бы выборы были полностью честными, если бы государство вело себя нейтрально во время этих выборов, Рафал Тшасковский был бы президентом Польши", – оценил он.

Напомним, министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк заявил, что считает самым перспективным кандидатом в президенты на выборах 2025 года действующего мэра Варшавы Рафала Тшасковского.

Действующий президент Польши Анджей Дуда, номинированный бывшей партией власти "Право и справедливость", находится на посту два срока и не сможет участвовать в грядущих выборах.

У него напряженные отношения с польским премьером Туском от "Гражданской платформы", который вернулся к власти после победы оппозиции на парламентских выборах осенью 2023 года.