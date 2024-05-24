У Литві розпочалося голосування на дому у другому турі виборів президента 

У п'ятницю в Литві розпочалося голосування на дому у другому турі президентських виборів, у якому зійшлися чинний глава держави Гітанас Науседа та прем'єрка Інгріда Шимоніте.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Серед тих, хто має право голосувати вдома в п'ятницю і в суботу, – люди з обмеженими можливостями та їхні опікуни, виборці віком понад 70 років, а також ті, хто не може голосувати на виборчих дільницях через проблеми зі здоров'ям.

З середи по п'ятницю голосування також організовано в лікарнях, закладах соціального захисту, військових частинах та в'язницях.

Реклама:

За даними Центральної виборчої комісії, майже 600 тисяч виборців мають право голосувати вдома, а 99 тисяч висловили таке бажання.

За попередніми даними ЦВК, за три дні дострокового голосування, що вже стартувало, проголосували понад 180 тисяч осіб, або майже 7% від усіх зареєстрованих виборців.

Науседа, який балотується на переобрання як незалежний кандидат, посів перше місце в першому турі 12 травня, набравши майже 44% голосів.

Шимоніте, кандидатка від керівної консервативної партії "Союз Вітчизни – Литовські християнські демократи", посіла друге місце з 20% голосів.

У неділю 26 травня, в день виборів, виборчі дільниці по всій Литві відчиняться о 07:00 і зачиняться о 20:00.

Науседа вже заявив, що планує ініціювати перестановки в уряді, якщо переобереться на посаду.