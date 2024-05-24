В Литве началось голосование на дому во втором туре выборов президента

В пятницу в Литве началось голосование на дому во втором туре президентских выборов, в котором сошлись действующий глава государства Гитанас Науседа и премьер Ингрида Шимоните.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Среди тех, кто имеет право голосовать дома в пятницу и в субботу, – люди с ограниченными возможностями и их опекуны, избиратели старше 70 лет, а также те, кто не может голосовать на избирательных участках из-за проблем со здоровьем.

Со среды по пятницу голосование также организовано в больницах, учреждениях социальной защиты, воинских частях и тюрьмах.

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По данным Центральной избирательной комиссии, почти 600 тысяч избирателей имеют право голосовать на дому, а 99 тысяч выразили такое желание.

По предварительным данным ЦИК, за три дня досрочного голосования, которое уже стартовало, проголосовали более 180 тысяч человек, или почти 7% от всех зарегистрированных избирателей.

Науседа, который баллотируется на переизбрание как независимый кандидат, занял первое место в первом туре 12 мая, набрав почти 44% голосов.

Шимоните, кандидат от правящей консервативной партии "Союз Отечества – Литовские христианские демократы", заняла второе место с 20% голосов.

В воскресенье 26 мая, в день выборов, избирательные участки по всей Литве откроются в 07:00 и закроются в 20:00.

Науседа уже заявил, что планирует инициировать перестановки в правительстве, если переизберется на должность.