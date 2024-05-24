ЕС отреагировал на новые угрозы Додика отделить Республику Сербскую от Боснии

В Еврокомиссии заявили, что готовы еще больше изолировать санкциями представителей Республики Сербской за их намерения отделения от Боснии и Герцеговины (БиГ).

Об этом на брифинге в пятницу заявил представитель внешнеполитического ведомства ЕС Петер Стано, сообщает "Европейская правда".

Стано попросили прокомментировать заявление президента Республики Сербской Милорада Додика, который пообещал подготовить соглашение о "мирном размежевании" от Боснии и Герцеговины.

"К сожалению, это не впервые, когда мы слышим такие заявления и объявления, и ЕС и его государства-члены были очень четкими уже в декабре прошлого года в выводах Совета, когда страны-члены подтвердили приверженность перспективе Боснии и Герцеговины как единого, объединенного и суверенного государства", – сказал Стано.

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По его словам, государства-члены также указали, что ЕС обеспокоен законодательством и инициативами Республики Сербской, которые идут вразрез с европейским путем Боснии и Герцеговины, включая риторику и действиями для отделения Республики Сербской, которые ставят под сомнение конституционный строй в стране. Страны-члены подчеркнули, что суверенитет, целостность и конституционный строй БиГ необходимо уважать.

Стано сказал, что заявления и действия об отделении изолируют сторонников независимости Республики Сербской еще больше.

По его словам, любые действия в этом направлении "приведут к серьезным последствиям", ведь ЕС уже имеет в действии санкционный режим против тех, кто подрывает единство и территориальную целостность Боснии и Герцеговины.

Напомним, Генеральная ассамблея ООН 23 мая приняла резолюцию, которая устанавливает 11 июля как Международный день памяти жертв геноцида в Сребренице – против принятия этого документа активно выступала Сербия и Республика Сербская.

Президент Республики Сербской Милорад Додик перед голосованием заявил, что в связи с принятием резолюции в ближайшие 30 дней предложит соглашение о "мирном размежевании" Республики Сербской от Боснии и Герцеговины.

Подробнее читайте в статье: Сербию напугали геноцидом: почему в Белграде боятся резолюции ООН по Сребренице.