Германия передала новую партию военной помощи с танками Leopard
Германия передала Украине новую партию военной помощи, в которую вошли артиллерийские снаряды, танки Leopard 1 AP, пулеметы, дроны, винтовки и боеприпасы.
Об этом свидетельствуют обновленные данные Министерства обороны Германии, пишет "Европейская правда".
Согласно информации, в последней партии помощи Германия передала Украине:
- 10 танков LEOPARD 1 A5;
- 20 пулеметов для LEOPARD 2, MARDER и DACHS;
- 8500 снарядов калибра 155 мм;
- 20 разведывательных дронов VECTOR с запчастями;
- 34 разведывательных дронов RQ-35 HEIDRUN;
- мостоукладочный танк BEAVER с запчастями;
- бронированную инженерную машину DACHS;
- бронированную ремонтно-эвакуационную машину Bergepanzer 2 с запчастями;
- четыре противоминных танка WISENT 1 с запчастями;
- два противоминных плуга;
- 400 светодиодных ламп;
- 16 автоцистерн Zetros;
- 540 штурмовых винтовок MK 556;
- 80 высокоточных винтовок HLR 338 с боекомплектом 60 тысяч патронов;
- 111 винтовок CR 308;
- 1,8 млн патронов для огнестрельного оружия.
В разделе, который касается военной поддержки в планах или такой, которая находится в процессе передачи, указаны три установки HIMARS.
Недавно канцлер Германии Олаф Шольц после встречи с главами правительств стран Северной Европы заверил, что Украина и в дальнейшем будет получать от них поддержку.
Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек считает, что немецкое правительство должно делать больше для поддержки Украины в ее противостоянии против российской агрессии.