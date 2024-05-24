Нідерланди очолили місію НАТО в Іраку

Генерал-лейтенант Лукас Шройрс з Нідерландів взяв на себе командування місією НАТО в Іраку під час церемонії її зміни в Багдаді.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в пресрелізі Альянсу.

Шройрс змінив на цій посаді генерал-лейтенанта Хосе Антоніо Агуеро Мартінеса з Іспанії, який обіймав її з травня 2023 року.

"Для Нідерландів й для мене особисто є честю і привілеєм перебрати командування місією НАТО в Іраку", – сказав він.

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Він нагадав про девіз місії: "розбудовуємо безпеку разом", та пообіцяв продовжувати роботу з наданням порад та допомоги іракським військовим.

Місія НАТО в Іраку, яку започаткували в Багдаді в жовтні 2018 року, є небойовою дорадчою місією, а також місією з розбудови потенціалу.

"Вона допомагає Іраку розбудовувати більш стійкі, прозорі, інклюзивні та ефективні інститути й сили безпеки", – йдеться в пресрелізі.

У НАТО зазначають, що це допомагає розбудовувати стабільність в країні, боротися проти тероризму та запобігати поверненню терористичного угруповання "Ісламська держава". Місія Альянсу в Іраку працює за згодою іракського уряду.

Раніше повідомляли, що саміт Північноатлантичного альянсу влітку 2025 року прийматиме нідерландське місто Гаага.

Перед цим ЗМІ повідомили, що уряд Нідерландів виділив 75 мільйонів євро на організацію саміту. Фактичні витрати, ймовірно, будуть вищими.

Також зазначили, що потенційно нинішній очільник уряду Нідерландів Марк Рютте може провести свій перший саміт на посаді генерального секретаря НАТО у своєму рідному місті.

Марк Рютте, за даними ЗМІ, попри статус фаворита має завоювати довіру щонайменше чотирьох урядів: Угорщини, Румунії, Словаччини та Туреччини.