Нидерланды возглавили миссию НАТО в Ираке

Генерал-лейтенант Лукас Шройрс из Нидерландов взял на себя командование миссией НАТО в Ираке во время церемонии ее смены в Багдаде.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в пресс-релизе Альянса.

Шройрс сменил на этой должности генерал-лейтенанта Хосе Антонио Агуэро Мартинеса из Испании, который занимал ее с мая 2023 года.

"Для Нидерландов и для меня лично является честью и привилегией принять командование миссией НАТО в Ираке", – сказал он.

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Он напомнил о девизе миссии: "развиваем безопасность вместе", и пообещал продолжать работу с предоставлением советов и помощи иракским военным.

Миссия НАТО в Ираке, которую начали в Багдаде в октябре 2018 года, является небоевой совещательной миссией, а также миссией по развитию потенциала.

"Она помогает Ираку развивать более устойчивые, прозрачные, инклюзивные и эффективные институты и силы безопасности", – говорится в пресс-релизе.

В НАТО отмечают, что это помогает развивать стабильность в стране, бороться против терроризма и предотвращать возвращение террористической группировки "Исламское государство". Миссия Альянса в Ираке работает с согласия иракского правительства.

Ранее сообщалось, что саммит Североатлантического альянса летом 2025 года будет принимать нидерландский город Гаага.

Перед этим СМИ сообщили, что правительство Нидерландов выделило 75 млн евро на организацию саммита. Фактические расходы, вероятно, будут выше.

Также отметили, что потенциально нынешний глава правительства Нидерландов Марк Рютте может провести свой первый саммит на посту генерального секретаря НАТО в своем родном городе.

Марк Рютте, по данным СМИ, несмотря на статус фаворита должен завоевать доверие как минимум четырех правительств: Венгрии, Румынии, Словакии и Турции.