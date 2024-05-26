СМИ: США подтверждают свое участие в Саммите мира, но не говорят, кто поедет

В США заявили, что их страна будет представлена на Саммите мира в Швейцарии в следующем месяце, однако пока неизвестно, кто именно поедет.

Об этом агентству Reuters рассказал неназванный американский чиновник, сообщает "Европейская правда".

По словам собеседника агентства, Соединенные Штаты примут участие в саммите, однако он отказался сообщить, кто и на каком уровне.

Сейчас свое участие в саммите подтвердили представители более 80 стран.

Реклама:

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров США и Китая лично принять участие в Саммите мира.

На встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в мае Зеленский отмечал, что важно, чтобы Байден присутствовал на саммите мира.

В то же время СМИ сообщают, что Байден, скорее всего, пропустит саммит мира, поскольку он пересекается со сбором средств на предвыборную кампанию в Калифорнии.