СМИ: США подтверждают свое участие в Саммите мира, но не говорят, кто поедет
В США заявили, что их страна будет представлена на Саммите мира в Швейцарии в следующем месяце, однако пока неизвестно, кто именно поедет.
Об этом агентству Reuters рассказал неназванный американский чиновник, сообщает "Европейская правда".
По словам собеседника агентства, Соединенные Штаты примут участие в саммите, однако он отказался сообщить, кто и на каком уровне.
Сейчас свое участие в саммите подтвердили представители более 80 стран.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров США и Китая лично принять участие в Саммите мира.
На встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в мае Зеленский отмечал, что важно, чтобы Байден присутствовал на саммите мира.
В то же время СМИ сообщают, что Байден, скорее всего, пропустит саммит мира, поскольку он пересекается со сбором средств на предвыборную кампанию в Калифорнии.