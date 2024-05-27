Шольц рассказал, как Путин говорил ему о "принадлежности" Украины России

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что непосредственно перед началом широкомасштабного вторжения РФ в Украину кремлевский лидер Владимир Путин рассказывал ему, что Украина якобы "принадлежит" России.

Как пишет "Европейская правда", об этом глава немецкого правительства рассказал во время общения с гражданами в рамках Фестиваля демократии, сообщает Укринформ.

По его словам, разговор происходил в феврале 2022 года в Кремле "за тем длинным столом, который все помнят", где Путин демонстрировал свои имперские представления, в частности то, что границы "можно менять с помощью силы" и без учета права.

Как утверждает канцлер Германии, лидер РФ в течение четырех часов, что длилась встреча, пытался доказать, "что Украина и Беларусь являются частями России". Как добавил Шольц, Лукашенко осознает это и не питает иллюзий.

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Глава правительства ФРГ отметил, что среди других причин для широкомасштабной войны Путин указал тогда то, что "Украина направляется в НАТО", на что канцлер, по его словам, сказал хозяину Кремля, что "об этом речь не идет по крайней мере еще лет 30".

Кроме того, Шольц рассказал, что российский лидер в очередной раз заявил ему о "нацистском режиме" в Украине.

"Говорить об этом, когда президентом является еврей.... Стоит себе представить, насколько это абсурдное, позорное объяснение для обоснования войны", – указал канцлер Германии.

В ответ на утверждение из публики, что Берлин, помогая Киеву оружием, якобы "раздувает войну", Шольц отметил, что ФРГ дает Украине возможность защищаться.

"Максимальная поддержка, чтобы это империалистическое нападение на соседнее государство не завершилось успехом... Но в то же время мы заботимся о том, чтобы не дошло до большой войны между Россией и НАТО", – подчеркнул он.

Канцлер Германии также заявил, что война убивает не только украинцев, но и россиян "только ради того, чтобы когда-то в учебниках истории, которые он (Путин. – Ред.) даже не сможет прочитать, лет через 100, было написано, что он завоевал пару километров".

Накануне Шольц выступил против использования Украиной предоставленного западными союзниками оружия для ударов по России.

Ранее Германия передала Украине новую партию военной помощи, в которую вошли артиллерийские снаряды, танки Leopard 1 AP, пулеметы, дроны, винтовки и боеприпасы.

Недавно канцлер Германии Олаф Шольц после встречи с главами правительств стран Северной Европы заверил, что Украина и в дальнейшем будет получать от них поддержку.