Сунак пообіцяв повернути обов'язкову держслужбу в Британії для 18-річних

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що Консервативна партія у разі перемоги на парламентських виборах 4 липня запровадить обов'язкову державну службу для 18-річних, яка включатиме військову або громадську службу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Очільник уряду пообіцяв повернути державну службу вперше за понад 60 років, прагнучи активізувати передвиборчу кампанію консерваторів, які значно поступаються у рейтингах опозиційним лейбористам.

Згідно з планом, невелика меншість 18-річних – 30 тисяч з приблизно 700 тисяч – мають провести 12 місяців в армії, працюючи в таких сферах, як логістика або кіберзахист.

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Решта витрачатимуть одні вихідні на місяць на роботу в благодійних організаціях, громадських групах або в таких організаціях, як лікарні, поліція та пожежна служба.

Сунак вказав, що ця програма допоможе "створити спільне відчуття мети серед нашої молоді та відновити почуття гордості за нашу країну".

Водночас міністр внутрішніх справ Джеймс Клеверлі заявив, що ніхто не буде змушений служити в армії. Консерватори оцінили вартість плану держслужби у 2,5 мільярда фунтів (3,2 млрд доларів) на рік.

Минулого тижня Сунак оголосив про дострокові парламентські вибори, які відбудуться 4 липня.

Нещодавнє опитування показало, що опозиційна Лейбористська партія Великої Британії збільшила свою перевагу над консерваторами Сунака на 30 відсоткових пунктів.

Це перше опитування після місцевих виборів, які завершилися серйозними втратами для консерваторів.

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