Сунак пообещал вернуть обязательную госслужбу в Британии для 18-летних

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Консервативная партия в случае победы на парламентских выборах 4 июля введет обязательную государственную службу для 18-летних, которая будет включать военную или общественную службу.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Глава правительства пообещал вернуть государственную службу впервые более чем за 60 лет, стремясь активизировать предвыборную кампанию консерваторов, которые значительно уступают в рейтингах оппозиционным лейбористам.

Согласно плану, небольшое меньшинство 18-летних – 30 тысяч из примерно 700 тысяч – должны провести 12 месяцев в армии, работая в таких сферах, как логистика или киберзащита.

Реклама:

Остальные будут тратить одни выходные в месяц на работу в благотворительных организациях, общественных группах или в таких организациях, как больницы, полиция и пожарная служба.

Сунак сказал, что эта программа поможет "создать общее чувство цели среди нашей молодежи и восстановить чувство гордости за нашу страну".

В то же время министр внутренних дел Джеймс Клеверли заявил, что никто не будет вынужден служить в армии. Консерваторы оценили стоимость плана госслужбы в 2,5 млрд фунтов (3,2 млрд долларов) в год.

На прошлой неделе Сунак объявил о досрочных парламентских выборах, которые состоятся 4 июля.

Недавний опрос показал, что оппозиционная Лейбористская партия Великобритании увеличила свое преимущество над консерваторами Сунака на 30 процентных пунктов накануне парламентских выборов этого года.

Это первый опрос после местных выборов, завершившихся серьезными потерями для консерваторов.

Читайте также: Конец консервативной эпохи: что стоит за объявлением досрочных выборов в Британии.