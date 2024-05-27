Глава МЗС Німеччини: Угорщина має припинити блокувати рішення щодо України

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок закликала Угорщину припинити блокаду допомоги Україні на рівні ЄС.

Про це вона заявила перед початком зустрічі міністрів закордонних справ країн Євросоюзу в понеділок, 27 травня, повідомляє "Європейська правда".

Бербок зазначила, що після початку повномасштабного вторгнення Росії до України Європа переконалась, що вона є сильною, коли вона об'єднана.

"І особливо у сфері безпеки у нас є речі, де ми повинні ухвалювати рішення одноголосно. Коли йде мова про гуманітарну підтримку, коли йде мова про підтримання миру, якого потребує український народ, нам потрібні усі голоси", – сказала Бербок.

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"Тому я терміново звертаюсь, так як і мої колеги тут на місці, до Угорщини, що вони нарешті знову уможливили підтримку України та миротворчості тут, тому що Європа сильна, коли Європа стоїть разом", – додала глава МЗС Німеччини.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс у понеділок також розкритикував Угорщину за блокування ключових рішень на рівні Європейського Союзу, зокрема щодо України.

Нещодавно ЗМІ повідомили, що Угорщина заблокувала схвалення Євросоюзом спрямування прибутків від російських заморожених активів на закупівлі зброї для України.

Також стало відомо, що Угорщина погрожувала зірвати санкції ЄС проти експорту скрапленого газу з Росії.