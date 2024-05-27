Глава МИД Германии: Венгрия должна прекратить блокировать решения по Украине

Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала Венгрию прекратить блокаду помощи Украине на уровне ЕС.

Об этом она заявила перед началом встречи министров иностранных дел стран Евросоюза в понедельник, 27 мая, сообщает "Европейская правда".

Бербок отметила, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину Европа убедилась, что она является сильной, когда она объединена.

"И особенно в сфере безопасности у нас есть вещи, где мы должны принимать решения единогласно. Когда идет речь о гуманитарной поддержке, когда идет речь о поддержании мира, в котором нуждается украинский народ, нам нужны все голоса", – сказала Бербок.

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"Поэтому я срочно обращаюсь, так как и мои коллеги здесь на месте, к Венгрии, что они наконец снова сделали возможным поддержку Украины и миротворчества здесь, потому что Европа сильна, когда Европа стоит вместе", – добавила глава МИД Германии.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в понедельник также раскритиковал Венгрию за блокирование ключевых решений на уровне Европейского Союза, в частности по Украине.

Недавно СМИ сообщили, что Венгрия заблокировала одобрение Евросоюзом направления доходов от российских замороженных активов на закупки оружия для Украины.

Также стало известно, что Венгрия угрожала сорвать санкции ЕС против экспорта сжиженного газа (СПГ) из России.