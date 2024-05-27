ЗМІ: Глави МЗС країн ЄС ухвалили новий санкційний режим проти РФ

Міністри закордонних справ ЄС у понеділок ухвалили новий санкційний режим для покарання за серйозні порушення прав людини в Росії.

Цю інформацію підтвердили агентству dpa кілька дипломатів, повідомляє "Європейська правда".

Новий санкційний режим був створений після смерті російського опозиційного лідера Алексєя Навального.

Заходи спрямовані проти осіб та організацій, відповідальних за репресії проти опозиції.

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За словами дипломатів, для включення в перший список було відібрано близько 20 фігурантів.

Ці заходи є окремими від широкомасштабних економічних санкцій, накладених на Росію за повномасштабне вторгнення в Україну.

Санкції включають такі заходи, як заборона на в'їзд до Європейського Союзу та заморожування активів, що знаходяться в країнах ЄС.

Минулого тижня постійні представники держав Європейського Союзу погодили нові санкції проти близько 20 людей, відповідальних за смерть Навального у колонії.

У лютому вісім країн ЄС звернулися до глави зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозепа Борреля з проханням накласти санкції на російських прокурорів, суддів і співробітників пенітенціарних установ у зв'язку зі смертю Навального.

Як відомо, Федеральна служба виконання покарань РФ повідомила вдень 16 лютого про смерть Навального у виправній колонії №3 Ямало-Ненецького автономного округу.

Західні держави поклали відповідальність за смерть росіянина на правителя Росії Владіміра Путіна. Водночас розвідувальні служби США вважають, що Путін, ймовірно, не наказував убити опозиційного політика.