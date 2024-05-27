СМИ: Главы МИД стран ЕС приняли новый санкционный режим против РФ

Министры иностранных дел ЕС в понедельник приняли новый режим санкций для наказания за серьезные нарушения прав человека в России.

Эту информацию подтвердили агентству dpa несколько дипломатов, сообщает "Европейская правда".

Новый санкционный режим был создан после смерти российского оппозиционного лидера Алексея Навального.

Меры направлены против лиц и организаций, ответственных за репрессии против оппозиции.

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По словам дипломатов, для включения в первый список было отобрано около 20 фигурантов.

Эти меры являются отдельными от широкомасштабных экономических санкций, наложенных на Россию за полномасштабное вторжение в Украину.

Санкции включают такие меры, как запрет на въезд в Европейский Союз и замораживание активов, находящихся в странах ЕС.

На прошлой неделе постоянные представители государств Европейского Союза согласовали новые санкции против около 20 человек, ответственных за смерть Навального в колонии.

В феврале восемь стран ЕС обратились к главе внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозепу Боррелю с просьбой наложить санкции на российских прокуроров, судей и сотрудников пенитенциарных учреждений в связи со смертью Навального.

Как известно, Федеральная служба исполнения наказаний РФ сообщила днем 16 февраля о смерти Навального в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа.

Западные государства возложили ответственность за смерть россиянина на правителя России Владимира Путина. В то же время разведывательные службы США считают, что Путин, вероятно, не приказывал убить оппозиционного политика.