В ЕС рассмотрят возобновление своей миссии на границе сектора Газы с Египтом

В Евросоюзе обсудят возобновление специальной гражданской миссии ЕС на границе сектора Газы и Египта, которая уже работала там почти 20 лет назад.

Как сообщает Spiegel, об этом сказал главный дипломат ЕС Жозеп Боррель перед встречей министров иностранных дел стран-членов в Брюсселе.

Боррель отметил, что эту тему планируют обсудить и министры "могут принять политическое решение, которое дальше потребуется технически реализовать".

Он отметил, что развертывание такой миссии потребует согласия Израиля, Египта и палестинской стороны.

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Жозеп Боррель также выразил ожидания, что Израиль будет выполнять промежуточное решение Международного суда ООН, которым Израиль обязали прекратить наступление на южный город Рафах из-за возможных гуманитарных последствий такой операции.

ЕС уже имел миссию на границе сектора Газы и Египта, действовавшую под названием "миссии пограничной помощи" EUBAM. Ее свернули в 2007 году, когда ХАМАС получил полный контроль над сектором Газы.

До заявления Борреля такое предложение озвучивал также Берлин.