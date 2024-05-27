Президент Владимир Зеленский сообщил, что уже 90 стран подтвердили свое участие в Саммите мира в Швейцарии в июне.

Об этом он сказал на пресс-конференции в понедельник в Мадриде во время визита в Испанию, сообщает "Европейская правда".

Зеленский отметил, что участие Испании в первом Глобальном саммите мира станет историческим.

"Сейчас уже 90 стран подтвердили свое участие, и мы продолжаем работать с лидерами мира ради более широкого представительства", – сообщил Зеленский.

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Он поблагодарил главу испанского правительства Педро Санчеса за подтверждение его участия в саммите.

"Именно там, на саммите, мы увидим, кто на самом деле в мире верит в международное право и готов его действенно защищать. Каждый лидер, который не хочет продолжения этой войны и дальнейшей агрессии Российской Федерации, может продемонстрировать на саммите свою настоящую заинтересованность в мире", – добавил Зеленский.

Напомним, в США заявили, что их страна будет представлена на Саммите мира в Швейцарии в следующем месяце, однако пока неизвестно, кто именно поедет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров США и Китая лично принять участие в саммите.

На встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в мае Зеленский отмечал, что важно, чтобы Байден присутствовал на Саммите мира.