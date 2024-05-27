В ОП оприлюднили текст безпекової угоди з Іспанією

В Офісі президента опублікували текст Угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Іспанією, що була підписана 27 травня в Мадриді під час візиту президента Зеленського.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сайт глави держави.

Ця угода, як і аналогічні, укладені з іншими державами, діятиме протягом 10 років із дати її підписання.

В угоді обидві країни підтвердили, що всеосяжний процес реформ є необхідним для європейських та євроатлантичних прагнень України, а також для її майбутньої безпеки і процвітання, демократії та стійкості її інституцій.

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Іспанія підтвердила свій намір повністю підтримувати мету вступу України до Європейського Союзу і буде готова надати технічну підтримку Україні у здійсненні реформ, необхідних для такого вступу.

Учасники угоди нагадують, що майбутнє України пов’язане з НАТО, і вирішують координувати та посилювати спільні зусилля з метою підтримки прагнень України щодо майбутнього вступу до НАТО.

Іспанія сповнена рішучості підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, у координації з міжнародними партнерами та союзниками, щоб допомогти Україні захистити себе, запобігаючи таким чином можливій ескалації агресії.

Відповідно до угоди, у 2024 році Іспанія надасть 1 млрд євро військової допомоги Україні.

Угода також передбачає у разі майбутнього збройного нападу Росії на Україну протягом 24 годин провести консультації з метою визначення відповідних подальших кроків.

Президент Зеленський назвав підписану з Іспанією безпекову угоду "вагомим стратегічним документом".

У понеділок, 27 травня, глава держави прибув з першим офіційним візитом до Іспанії.