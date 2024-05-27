В ОП обнародовали текст соглашения по безопасности с Испанией

В Офисе президента опубликовали текст Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Испанией, которое было подписано 27 мая в Мадриде во время визита президента Зеленского.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт главы государства.

Это соглашение, как и аналогичные, заключенные с другими государствами, будет действовать в течение 10 лет с даты его подписания.

В соглашении обе страны подтвердили, что всеобъемлющий процесс реформ необходим для европейских и евроатлантических стремлений Украины, а также для ее будущей безопасности и процветания, демократии и устойчивости ее институтов.

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Испания подтвердила свое намерение полностью поддерживать цель вступления Украины в Европейский Союз и будет готова оказать техническую поддержку Украине в осуществлении реформ, необходимых для такого вступления.

Участники соглашения напоминают, что будущее Украины связано с НАТО, и решают координировать и усиливать совместные усилия с целью поддержки стремлений Украины относительно будущего вступления в НАТО.

Испания полна решимости поддерживать Украину столько, сколько потребуется, в координации с международными партнерами и союзниками, чтобы помочь Украине защитить себя, предотвращая таким образом возможную эскалацию агрессии.

Согласно договору, в 2024 году Испания предоставит 1 млрд евро военной помощи Украине.

Соглашение также предусматривает в случае будущего вооруженного нападения России на Украину в течение 24 часов провести консультации с целью определения соответствующих дальнейших шагов.

Президент Зеленский назвал подписанное с Испанией соглашение по безопасности "весомым стратегическим документом".

В понедельник, 27 мая, глава государства прибыл с первым официальным визитом в Испанию.