Глава МИД Венгрии похвастался, что сохранил оппозицию помощи Украине, несмотря на "атаку" коллег из ЕС

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал, что на встрече министров иностранных дел ЕС в понедельник его "атаковали" коллеги из нескольких государств, однако он не уступил и сохранил оппозицию военной поддержке Украины.

Об этом Сийярто сказал на брифинге после встречи, его цитирует Telex, пишет "Европейская правда".

По словам венгерского министра, на заседании коллеги оказывали на него большое давление, но он сохранил позицию правительства по невыделению дополнительных 6,5 миллиарда евро из Европейского фонда мира на поставку оружия Украине.

"Был огромный беспорядок, немецкий, литовский, ирландский, польский и другие коллеги напали на меня в этом вопросе, но это не могло поколебать нашу позицию", – сказал он.

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Сийярто также отметил, что до сих пор не поддерживает проект 14 пакета санкций против России, а также добавил, что идея, чтобы страны НАТО сбивали российские ракеты над территорией Украины, может иметь опасные и трагические последствия.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в понедельник перед встречей глав МИД ЕС раскритиковал Венгрию за блокирование ключевых решений на уровне Европейского Союза, в частности по Украине.

Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала Венгрию прекратить блокаду помощи Украине на уровне ЕС.