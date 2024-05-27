Япония заявила о запуске Северной Кореей баллистической ракеты

Власти Японии вечером 27 мая по местному времени зафиксировали запуск баллистической ракеты со стороны Северной Кореи, что произошло на фоне намерений Пхеньяна запустить на орбиту спутник.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на японский общественный вещатель NHK.

Ранее в понедельник Министерство обороны Японии предупредило об ожидаемом запуске северокорейской баллистической ракеты. Вечером по местному времени власти префектуры Окинава приостановили движение поездов.

Тем временем камера NHK около 22:40 зафиксировала яркую вспышку в небе.

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ФОТО: NHK / СКРИНШОТ

Через несколько минут офис японского премьер-министра заявил о вероятном запуске ракеты в направлении префектуры Окинава и сказал местным жителям пройти в укрытие до дальнейших указаний.

Японское Минобороны перед тем заявило, что Северная Корея предупредила Токио о запуске "спутника" до 4 июня. Пока неизвестно, связан ли нынешний запуск ракеты с этим предупреждением.

В Южной Корее на прошлой неделе также утверждали, что Пхеньян, похоже, готовится запустить в космос свой второй военный спутник-шпион.

В последние месяцы Северная Корея продолжила серию ракетных испытаний, чтобы расширить свой арсенал вооружений. Аналитики говорят, что КНДР, вероятно, считает, что больший арсенал увеличит ее рычаги влияния в будущей дипломатии с Соединенными Штатами.