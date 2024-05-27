У Франції старшокласник напав з ножем на вчительку

У містечку на заході Франції старшокласник скоїв напад на свою викладачку англійської мови, завдавши їй незначних поранень, його мотиви наразі невідомі.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Інцидент стався вранці у понеділок в містечку Шеміє-ан-Анжу, що у департаменті Мен і Луара на заході країни. Під час уроку англійської мови 18-річний учень напав на вчительку і завдав легких поранень обличчя.

Після повідомлення у поліцію на місце приїхали кілька десятків правоохоронців. Нападника, який після свого вчинку вискочив через вікно і втік, знайшли і затримали.

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Хлопець раніше не потрапляв у поле зору правоохоронців і не мав репутації проблемного учня у закладі. На цей час його мотиви невідомі.

Інцидент розслідують як замах на умисне вбивство.

Перед цим у неділю напад з ножем стався на сході країни у Ліоні, де чоловік накинувся на випадкових перехожих на станції метро і поранив трьох.

Нагадаємо, наприкінці квітня резонансний напад з ножем стався у школі в британському Уельсі, нападницею була 13-річна учениця.