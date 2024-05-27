Во Франции старшеклассник напал с ножом на учительницу

В городке на западе Франции старшеклассник совершил нападение на свою преподавательницу английского языка, нанеся ей незначительные ранения, его мотивы пока неизвестны.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел утром в понедельник в городе Шемийе-ан-Анжу, что в департаменте Мен и Луара на западе страны. Во время урока английского языка 18-летний ученик напал на учительницу и нанес ей легкие ранения лица.

После сообщения в полицию на место приехали несколько десятков правоохранителей. Нападавшего, который после своего поступка выскочил через окно и убежал, нашли и задержали.

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Парень ранее не попадал в поле зрения правоохранителей и не имел репутации проблемного ученика. В настоящее время его мотивы неизвестны.

Инцидент расследуют как покушение на умышленное убийство.

Перед этим в воскресенье нападение с ножом произошло на востоке страны в Лионе, где мужчина набросился на случайных прохожих на станции метро и ранил троих.

Напомним, в конце апреля резонансное нападение с ножом произошло в школе в британском Уэльсе, нападавшей была 13-летняя ученица.