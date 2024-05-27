Голова центробанку Румунії, рекордсмен за тривалістю на посаді, йде на восьмий строк

Очільник Національного банку Румунії Мугур Ісереску, який перебуває на посаді рекордно довго для голів центробанків світу – з 1990 року, готується до затвердження на новий п'ятирічний термін на посаді.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg.

Ісереску очолив Національний банк Румунії у 1990 році – менш як за рік після падіння комуністичного режиму Ніколае Чаушеску. Він працював на цій посаді понад три десятиліття, якщо не рахувати перебування на посаді прем'єр-міністра в 1999 і 2000 роках.

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У Румунії голову центробанку обирає парламент. За даними Bloomberg, 74-річний Ісереску має підтримку найбільших румунських партій і може бути затверджений на черговий, восьмий термін після місцевих виборів і виборів до Європейського парламенту 9 червня.

Сам Ісереску не підтвердив, що розраховує на продовження роботи в Нацбанку Румунії, хоча сказав, що прийме запрошення, якщо парламент його підтримає.

Найтриваліший очільник центробанку у світі наразі намагається дати раду найвищому в Євросоюзі рівню інфляції. Він закликав уряд обмежити бюджетний дефіцит, який цього року прогнозується на рівні 5%.

Нагадаємо, в Нацбанку Румунії якийсь час працювала відома в країні астрологиня Мінерва.