Глава Национального банка Румынии Мугур Исэреску, который находится в должности рекордно долго для глав центробанков мира – с 1990 года, готовится к утверждению на новый пятилетний срок в должности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bloomberg.

Исэреску возглавил Национальный банк Румынии в 1990 году – менее чем через год после падения коммунистического режима Николае Чаушеску. Он работал на этом посту более трех десятилетий, если не считать пребывания на посту премьер-министра в 1999 и 2000 годах.

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В Румынии главу центробанка выбирает парламент. По данным Bloomberg, 74-летний Исэреску имеет поддержку крупнейших румынских партий и может быть утвержден на очередной, восьмой срок после местных выборов и выборов в Европейский парламент 9 июня.

Сам Исэреску не подтвердил, что рассчитывает на продолжение работы в Нацбанке Румынии, хотя сказал, что примет приглашение, если парламент его поддержит.

Самый продолжительный глава центробанка в мире сейчас пытается справиться с самым высоким в Евросоюзе уровнем инфляции. Он призвал правительство ограничить бюджетный дефицит, который в этом году прогнозируется на уровне 5%.

Напомним, в Нацбанке Румынии некоторое время работала известный в стране астролог Минерва.