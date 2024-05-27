Міноборони: Україна обговорює прийом західних інструкторів, дискусії досі тривають

Міністерство оборони України уточнило, що Київ досі веде дискусії з Францією та іншими країнами про можливість прийняття їхніх військових інструкторів.

Відповідний коментар з'явився на Facebook-сторінці відомства, передає "Європейська правда".

Міноборони вказало, що з лютого 2024 року Україна висловила зацікавленість в "перспективі прийому в Україні іноземних інструкторів" й станом на зараз відповідні дискусії з Францією та іншими країнами "досі тривають".

Водночас відомство спільно із Генштабом почало внутрішню роботу над відповідними документами, "щоб не витрачати час на узгодження бюрократичних моментів, коли буде ухвалене відповідне рішення".

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Раніше в середу головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Франція готова відправляти своїх інструкторів, залучених до підготовки українських військових, безпосередньо на територію України.

Він також висловив сподівання, що перші французькі інструктори невдовзі приїдуть знайомитися з можливостями українських навчальних центрів.

Міністерство збройних сил Франції після цього уточнило, що відправлення французьких військових інструкторів в Україну для навчання військовослужбовців ще опрацьовується.

Нагадаємо, в середині травня американське The New York Times повідомляло, що деякі країни-члени НАТО непублічно обговорюють можливість відправлення військових інструкторів або підрядників на територію України для навчання українських військових і допомоги з ремонтом техніки.