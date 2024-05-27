Минобороны: Украина обсуждает прием западных инструкторов, дискуссии длятся до сих пор

Министерство обороны Украины уточнило, что Киев до сих пор ведет дискуссии с Францией и другими странами о возможности принятия их военных инструкторов.

Соответствующий комментарий появился на Facebook-странице ведомства, передает "Европейская правда".

Минобороны указало, что с февраля 2024 года Украина выразила заинтересованность в "перспективе приема в Украине иностранных инструкторов" и по состоянию на сейчас соответствующие дискуссии с Францией и другими странами "до сих пор продолжаются".

В то же время ведомство совместно с Генштабом начало внутреннюю работу над соответствующими документами, "чтобы не тратить время на согласование бюрократических моментов, когда будет принято соответствующее решение".

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Ранее в среду главнокомандующий ВСУ Александр Сирский заявил, что Франция готова отправлять своих инструкторов, привлеченных к подготовке украинских военных, непосредственно на территорию Украины.

Он также выразил надежду, что первые французские инструкторы вскоре приедут знакомиться с возможностями украинских учебных центров.

Министерство вооруженных сил Франции после этого уточнило, что отправка французских военных инструкторов в Украину для обучения военнослужащих еще прорабатывается.

Напомним, в середине мая американское The New York Times сообщало, что некоторые страны-члены НАТО непублично обсуждают возможность отправки военных инструкторов или подрядчиков на территорию Украины для обучения украинских военных и помощи с ремонтом техники.