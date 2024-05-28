Вучич звинуватив главу МЗС Боснії у заклику до його вбивства

Президент Сербії Александар Вучич звинуватив міністра закордонних справ Боснії і Герцеговини (БіГ) Ельмедіна Конаковича у "фактичному заклику до його вбивства", оскільки той запросив його відвідати Меморіальний центр Сребрениці – Поточарі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє балканська служба "Радіо Свобода".

Міністр закордонних справ Боснії і Герцеговини 27 травня запросив президента Сербії до Нью-Йорка на Генеральну асамблею ООН 11 липня на перше вшанування Міжнародного дня пам'яті геноциду в Сребрениці та заявив, що "звичайно, запрошує його в Поточарі" та гарантує йому безпеку.

У відповідь в коментарях TV Happy Вучич подякував Конаковичу "за запрошення мене вбити".

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"Якщо я відповім на це, знайте, що Ельмедін Конакович винен у моєму вбивстві", – сказав він.

Президент Сербії натякнув на інцидент, який стався 11 липня 2015 року, коли кілька учасників вшанування пам'яті жертв геноциду в Сребрениці вербально та фізично атакували його, кидаючи в нього каміння та пляшки, після чого він покинув захід.

Згадуючи про це, Вучич вказав, що під час візиту в Поточарі в 2015 році він "схилив голову перед пам’ятником", але не "перед камінням та пляшками", коли, за його словами, "вони намагалися його вбити".

Нагадаємо, Генеральна асамблея ООН 23 травня ухвалила резолюцію, яка встановлює 11 липня як Міжнародний день пам'яті жертв геноциду в Сребрениці – проти ухвалення цього документа активно виступали Сербія та Республіка Сербська.

Президент Республіки Сербської Мілорад Додік перед голосуванням заявив, що у зв'язку з ухваленням резолюції в найближчі 30 днів запропонує угоду про "мирне розмежування" Республіки Сербської від Боснії і Герцеговини.

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