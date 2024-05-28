Вучич обвинил главу МИД Боснии в призыве к его убийству

Президент Сербии Александар Вучич обвинил министра иностранных дел Боснии и Герцеговины (БиГ) Эльмедина Конаковича в "фактическом призыве к его убийству", поскольку тот пригласил его посетить Мемориальный центр Сребреницы – Поточари.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает балканская служба "Радио Свобода".

Министр иностранных дел Боснии и Герцеговины 27 мая пригласил президента Сербии в Нью-Йорк на Генеральную ассамблею ООН 11 июля на первое чествование Международного дня памяти геноцида в Сребренице и заявил, что "конечно, приглашает его в Поточари" и гарантирует ему безопасность.

В ответ в комментариях TV Happy Вучич поблагодарил Конаковича "за приглашение меня убить".

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"Если я отвечу на это, знайте, что Эльмедин Конакович виновен в моем убийстве", – сказал он.

Президент Сербии намекнул на инцидент, который произошел 11 июля 2015 года, когда несколько участников чествования памяти жертв геноцида в Сребренице вербально и физически атаковали его, бросая в него камни и бутылки, после чего он покинул мероприятие.

Вспоминая об этом, Вучич указал, что во время визита в Поточари в 2015 году он "склонил голову перед памятником", но не "перед камнями и бутылками", когда, по его словам, "они пытались его убить".

Напомним, Генеральная ассамблея ООН 23 мая приняла резолюцию, которая устанавливает 11 июля как Международный день памяти жертв геноцида в Сребренице – против принятия этого документа активно выступала Сербия и Республика Сербская.

Президент Республики Сербской Милорад Додик перед голосованием заявил, что в связи с принятием резолюции в ближайшие 30 дней предложит соглашение о "мирном размежевании" РС от Боснии и Герцеговины.

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