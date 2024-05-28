У Литві кажуть, що диверсійні дії Росії вимагають колективної відповіді

У Литві заявили, що диверсійні дії Росії, які зафіксували у низці європейських країн, потребують правової оцінки та колективної відповіді.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав старший радник президента Литви Кястутіс Будріс, якого цитує LRT.

Його коментар пролунав після того, як минулого тижня в Польщі було заарештовано 12 осіб, яких підозрюють у причетності до диверсійної діяльності РФ.

Серед випадків диверсій прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав спробу підпалу магазину IKEA у Вільнюсі.

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"Одна з речей, яка нам безумовно необхідна, – це правова оцінка, адекватна діям. Інший крок – це, звичайно, колективна відповідь. У цьому випадку важливо підкреслити, що мова йде не тільки про Литву, країни Балтії або Польщу..., а про весь альянс і всі країни, які допомагають Україні. Саме тому відповідь має бути колективною, з дуже чіткими червоними лініями", – сказав Будріс.

Радник Гітанаса Науседи також прокоментував дані про те, що Росія планувала змінити свої морські кордони з Литвою та Фінляндією. Згодом ця інформація була видалена з сайту Міністерства оборони Росії.

На думку Будріса, для Росії важливо накреслити такі кордони, перетин яких вважатиметься актом агресії проти НАТО.

"Росія, я думаю, випробовує нас в тому сенсі, наскільки ми будемо терпіти ті чи інші дії, і ця терпимість не зайшла дуже далеко. Про це ми зараз говоримо з нашими партнерами", – сказав він.

Як повідомляло видання The New York Times, російські спецслужби розширюють масштаб диверсійних операцій в Європі, спрямованих на підрив постачання військової допомоги Україні.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск допустив, що російські спецслужби можуть стояти за підпалом торговельного центру у Варшаві раніше цього місяця, але закликав утриматись від спекуляцій до завершення розслідування.

Зазначимо, що вже відбулося кілька підпалів у європейських країнах, і окремі держави – зокрема, Литва та Естонія – вже публічно припускали, що за ними може стояти Росія.