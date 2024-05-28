В Литве говорят, что диверсионные действия России требуют коллективного ответа

В Литве заявили, что диверсионные действия России, которые зафиксировали в ряде европейских стран, требуют правовой оценки и коллективного ответа.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал старший советник президента Литвы Кястутис Будрис, которого цитирует LRT.

Его комментарий прозвучал после того, как на прошлой неделе в Польше были арестованы 12 человек, которых подозревают в причастности к диверсионной деятельности РФ.

Среди случаев диверсий премьер-министр Польши Дональд Туск назвал попытку поджога магазина IKEA в Вильнюсе.

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"Одна из вещей, которая нам безусловно необходима, – это правовая оценка, адекватная действиям. Другой шаг – это, конечно, коллективный ответ. В этом случае важно подчеркнуть, что речь идет не только о Литве, странах Балтии или Польше..., а обо всем альянсе и всех странах, которые помогают Украине. Именно поэтому ответ должен быть коллективным, с очень четкими красными линиями", – сказал Будрис.

Советник Гитанаса Науседы также прокомментировал данные о том, что Россия планировала изменить свои морские границы с Литвой и Финляндией. Впоследствии эта информация была удалена с сайта Министерства обороны России.

По мнению Будриса, для России важно начертить такие границы, переход которых будет считаться актом агрессии против НАТО.

"Россия, я думаю, испытывает нас в том смысле, насколько мы будем терпеть те или иные действия, и эта терпимость не зашла очень далеко. Об этом мы сейчас говорим с нашими партнерами", – сказал он.

Как сообщало издание The New York Times, российские спецслужбы расширяют масштаб диверсионных операций в Европе, направленных на подрыв поставок военной помощи Украине.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск допустил, что российские спецслужбы могут стоять за поджогом торгового центра в Варшаве ранее в этом месяце, но призвал воздержаться от спекуляций до завершения расследования.

Отметим, что уже произошло несколько поджогов в европейских странах, и отдельные государства – в частности, Литва и Эстония – уже публично предполагали, что за ними может стоять Россия.