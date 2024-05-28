Глава дипломатии ЕС высказался по поводу права Украины бить по территории России

Глава дипломатии ЕС, говоря о разрешении украинским силам бить по России, считает необходимым найти баланс между риском эскалации и необходимостью для украинцев защищать себя.

Об этом Боррель сказал перед заседанием министров обороны государств ЕС во вторник, сообщает "Европейская правда".

Боррель сказал, что сегодня встал вопрос, позволяют ли государства Запада Украине использовать оружие для поражения целей за пределами украинской территории, как это недавно предложил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Позволяем ли мы использовать наше оружие дальше, на российской территории? Что ж, некоторые государства-члены начали решать этот вопрос – снимая это ограничение. Еще одна важная вещь, которую мы сегодня обсуждаем", – сказал Боррель.

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По его мнению, правила ведения войны допускают удары за пределами украинской территории.

"Здесь нет никакого противоречия. Я могу ответить или воевать против того, кто воюет против меня с (их) территории. Риск эскалации, я уверен, кое-кто вынесет на обсуждение. Но вы должны сбалансировать риск эскалации и необходимость для украинцев защищать (себя)", – отметил Боррель.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг настаивает, что союзникам нужно пересмотреть ограничения на запрет Украине бить по РФ западным оружием на фоне приграничных боев на Харьковщине.

Эту позицию разделяют, в частности, министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен и глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур.

Между тем канцлер Германии Олаф Шольц выступает против использования Украиной предоставленного западными союзниками оружия для ударов по России.