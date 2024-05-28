У парламенті Литви відбулись навчання на випадок повітряної атаки

У будівлі Сейму Литви у вівторок, 28 травня, відбулись навчання, які імітували повітряну атаку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Метою навчань було відпрацювання евакуації людей з 1-го і 2-го корпусів парламенту в укриття протягом 10 хвилин.

Близько сотні людей, включаючи депутатів, їхніх помічників і журналістів, були направлені до підвалів будівлі 1, де їх проінформували про навчання, рівні повітряної тривоги і надання першої медичної допомоги.

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Віцеспікер Сейму Паулюс Саударгас імітував поранення. Спікерку Сейму Вікторію Чміліте-Нільсен евакуювали окремо.

За словами організаторів навчань, їм вдалося розмістити всіх у сховищі протягом 10 хвилин.

Також вперше було протестовано сховище в Сеймському палаці та аварійний прямий вихід.

Минулого тижня муніципалітет міста Кретинга на північному заході Литви оголошував про запровадження комендантської години через проведення військових навчань.

Крім того, литовські військові попереджували громадян, що у наступні два тижні вони можуть значно частіше спостерігати у небі військові літаки, що пов’язано з проведенням навчань.