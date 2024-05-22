У литовському місті через військові навчання вводять комендантську годину

Муніципалітет міста Кретинга на північному заході Литви оголосив, що через проведення військових навчань у ніч проти неділі, 26 травня, буде запроваджена комендантська година.

Про це йдеться в повідомленні муніципалітету, яке цитує "Європейська правда".

Через навчання, що відбуваються в Кретингу та його околицях, у нічний час із суботи на неділю запровадять комендантську годину – з 00:00 до 04:00.

Під час комендантської години пересування населення не обмежуватимуть, але з 19:00 суботи діятимуть мобільні блокпости об'єднаних екіпажів поліції, Служби громадської безпеки, Військової поліції та стрільців.

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Посадовці зможуть зупиняти транспорт, що проїжджає, перевіряти документи та здійснювати інші процедури огляду транспортних засобів.

Під час навчань, які триватимуть 25-26 травня, відпрацьовуватиметься співпраця і взаємодія під час воєнного стану між Спілкою стрільців Литви, армією, поліцією, Службою громадської безпеки, Кретингським районним самоврядуванням і підвідомчими йому установами.

Містян попереджають про можливе пересування військової техніки, застосування імітованих боєприпасів, а також посилену охорону об'єктів, що належать муніципалітету і підвідомчим йому установам.

Напередодні литовські військові попередили громадян, що у наступні два тижні вони можуть значно частіше спостерігати у небі військові літаки, що пов’язано з проведенням навчань.