У литовському місті через військові навчання вводять комендантську годину
Муніципалітет міста Кретинга на північному заході Литви оголосив, що через проведення військових навчань у ніч проти неділі, 26 травня, буде запроваджена комендантська година.
Про це йдеться в повідомленні муніципалітету, яке цитує "Європейська правда".
Через навчання, що відбуваються в Кретингу та його околицях, у нічний час із суботи на неділю запровадять комендантську годину – з 00:00 до 04:00.
Під час комендантської години пересування населення не обмежуватимуть, але з 19:00 суботи діятимуть мобільні блокпости об'єднаних екіпажів поліції, Служби громадської безпеки, Військової поліції та стрільців.
Посадовці зможуть зупиняти транспорт, що проїжджає, перевіряти документи та здійснювати інші процедури огляду транспортних засобів.
Під час навчань, які триватимуть 25-26 травня, відпрацьовуватиметься співпраця і взаємодія під час воєнного стану між Спілкою стрільців Литви, армією, поліцією, Службою громадської безпеки, Кретингським районним самоврядуванням і підвідомчими йому установами.
Містян попереджають про можливе пересування військової техніки, застосування імітованих боєприпасів, а також посилену охорону об'єктів, що належать муніципалітету і підвідомчим йому установам.
Напередодні литовські військові попередили громадян, що у наступні два тижні вони можуть значно частіше спостерігати у небі військові літаки, що пов’язано з проведенням навчань.