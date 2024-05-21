Литовців попередили про винищувачі у небі через великі навчання

Литовські військові попередили громадян, що у наступні два тижні вони можуть значно частіше спостерігати у небі військові літаки, що пов’язано з проведенням навчань.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Литовська армія попередила, що у період з 20 по 31 травня пересування військових літаків може бути більш інтенсивним, ніж зазвичай, у світлий і темний час доби.

Польоти пов’язані з військовими навчаннями, які є одними з найбільших для країни, за участю понад 20 тисяч військових Литви і союзників та тисяч одиниць техніки. У рамках цих маневрів випробовують розроблені НАТО плани регіональної оборони, що передбачають швидке перекидання сил між країнами, і мають на меті стати сигналом стримування для потенційного агресора.

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Масштабні навчання у Литві тривають з квітня. У їхніх рамках в окремих районах Вільнюса і Каунаса оголошували "навчальну" комендантську годину, під час якої розгортали реальні блокпости з перевірками, проте заборони на пересування громадян не було.

Правоохоронні структури та місцева влада відпрацьовували низку процедур, передбачених на випадок надзвичайного стану, як запровадження комендантської години, організація мобілізації, реквізиція майна тощо.

У Латвії минулого тижня під час навчань загинув військовослужбовець.