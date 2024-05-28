В парламенте Литвы состоялись учения на случай воздушной атаки

В здании Сейма Литвы во вторник, 28 мая, состоялись учения, которые имитировали воздушную атаку.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Целью учений была отработка эвакуации людей из 1-го и 2-го корпусов парламента в укрытие в течение 10 минут.

Около сотни людей, включая депутатов, их помощников и журналистов, были направлены в подвалы здания 1, где их проинформировали об учениях, уровне воздушной тревоги и оказании первой медицинской помощи.

Реклама:

Вице-спикер Сейма Паулюс Саударгас имитировал ранения. Спикера Сейма Викторию Чмилите-Нильсен эвакуировали отдельно.

По словам организаторов учений, им удалось разместить всех в убежище в течение 10 минут.

Также впервые было протестировано убежище в Сеймском дворце и аварийный прямой выход.

На прошлой неделе муниципалитет города Кретинга на северо-западе Литвы объявлял о введении комендантского часа из-за проведения военных учений.

Кроме того, литовские военные предупреждали граждан, что в следующие две недели они могут значительно чаще наблюдать в небе военные самолеты, что связано с проведением учений.