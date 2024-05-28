Туск їде на кордон з Білоруссю, де поранили польського прикордонника

Після поранення польського прикордонника на кордоні з Білоруссю глава уряду Польщі Дональд Туск оголосив, що вирушає на місце подій, а до кордону скерують підкріплення.

Про це Туск написав у соцмережі Х (Twitter) у вівторок, повідомляє "Європейська правда".

Туск зазначив, що солдати та офіцери захищають кордон, ризикуючи власним життям.

"Пораненому солдату надається належний догляд, як і його родині. Ми відправили додаткові сили на кордон. Завтра вранці я буду там", – повідомив глава уряду Польщі.

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Żołnierze i funkcjonariusze bronią naszej granicy ryzykując swoim życiem. Ranny żołnierz jest pod dobrą opieką, jego rodzina także. Skierowaliśmy na granicę dodatkowe siły. Będę tam jutro z samego rana. — Donald Tusk (@donaldtusk) May 28, 2024

Нагадаємо, польський прикордонник отримав поранення від удару ножем, завданого йому іноземцем, який намагався прорватися через шлагбаум на кордоні з Білоруссю. Це трапилося в районі прикордонної застави в селі Дубичі Церковні.

Група з близько 50 іноземців кидали в бік польських патрулів гілки та каміння. Під час спроби мігрантів силою перетнути кордон один з них завдав ножового поранення польському військовому.

Раніше уряд Польщі оголосив про виділення 10 млрд злотих ($2,6 млрд) на програму "Щит Схід", яка передбачає, серед іншого, будівництво укріплень і дамб уздовж східного кордону.