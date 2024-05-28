Туск едет на границу с Беларусью, где ранили польского пограничника

После ранения польского пограничника на границе с Беларусью глава правительства Польши Дональд Туск объявил, что отправляется на место событий, а к границе направят подкрепление.

Об этом Туск написал в соцсети Х (Twitter) во вторник, сообщает "Европейская правда".

Туск отметил, что солдаты и офицеры защищают границу, рискуя собственной жизнью.

"Раненому солдату предоставляется надлежащий уход, как и его семье. Мы отправили дополнительные силы на границу. Завтра утром я буду там", – сообщил глава правительства Польши.

Реклама:

Żołnierze i funkcjonariusze bronią naszej granicy ryzykując swoim życiem. Ranny żołnierz jest pod dobrą opieką, jego rodzina także. Skierowaliśmy na granicę dodatkowe siły. Będę tam jutro z samego rana. — Donald Tusk (@donaldtusk) May 28, 2024

Напомним, польский пограничник получил ранения от удара ножом, нанесенного ему иностранцем, который пытался прорваться через шлагбаум на границе с Беларусью. Это случилось в районе пограничной заставы в Дубиче Церковне.

Группа из около 50 иностранцев бросали в сторону польских патрулей ветки и камни. Во время попытки мигрантов силой пересечь границу один из них нанес ножевое ранение польскому военному.

Ранее правительство Польши объявило о выделении 10 млрд злотых ($2,6 млрд) на программу "Щит Восток", которая предусматривает, среди прочего, строительство укреплений и дамб вдоль восточной границы.