В Армении возросло количество погибших из-за наводнений

В Армении количество погибших в результате наводнений в приграничных с Грузией районах возросло до четырех.

Об этом сообщает "Радио Азатутюн", пишет "Европейская правда".

Глава спасательной службы МВД Камо Цуцулян объявил, что количество погибших от наводнений в общинах Лори и Тавуш возросло до четырех. Сначала сообщали об одном погибшем.

В эвакуации остаются более 400 человек, большинство из них нашли приют у родственников и друзей.

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Спасатели продолжают подвозить продукты и воду в села, которые оказались отрезанными от мира из-за стихии. В них проживает около 5500 человек.

В ведомстве отмечают, что угрозы нового наводнения нет.

Напомним, наводнения в Армении у границы с Грузией начались в минувшие выходные после сильных дождей. Местные реки вышли из берегов, разрушая дороги и мосты.

На прошлой неделе сильный ветер, град, ливни и подтопления вызвали хаос по всей Сербии, погиб один человек.