Левые в правительстве Испании критикуют премьера за военную помощь Украине

Представители левых партий в испанском правительстве премьер-министра Педро Санчеса раскритиковали его за обещание предоставить Украине миллиард евро военной помощи в двустороннем соглашении по безопасности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RTVE.

Министр культуры Испании Эрнест Уртасун, представляющий каталонскую партию, раскритиковал Социалистическую рабочую партию Санчеса за то, что она не проинформировала о содержании соглашения по безопасности с Украиной.

А лидер леворадикальной партии Sumar и министр труда Испании Йоланда Диас заявила, что премьер должен обнародовать все подробности о том, на какие именно типы вооружений пойдут обещанные Украине средства и связано ли это с усилиями "интенсифицировать дипломатические переговоры для достижения мирного соглашения".

Реклама:

Представитель оппозиционной правой Народной партии Испании Борха Семпер также осудил Санчеса за то, что он не проинформировал парламент о содержании соглашения по безопасности.

Левые партии Испании имеют в виду решение правительства от 16 апреля, которое одобрило выделение 1,13 миллиарда евро на приобретение военного оборудования. Из этих средств 1 миллиард евро предназначен для Украины – о чем, как утверждают критики, не было объявлено.

В ответ на упреки Санчес заверил, что не считает необходимым выносить подписанное с Украиной соглашение по безопасности на рассмотрение парламента, поскольку речь идет не о международном договоре.

Согласно договору о безопасности, в 2024 году Испания предоставит 1 млрд евро военной помощи Украине. Соглашение также предусматривает в случае будущего вооруженного нападения России на Украину в течение 24 часов провести консультации с целью определения соответствующих дальнейших шагов.

Президент Зеленский назвал подписанное с Испанией соглашение по безопасности "весомым стратегическим документом".