Опросы показали, как изменилась поддержка партии власти в Британии после объявления выборов

Первые опросы общественного мнения после того, как на прошлой неделе премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил досрочные парламентские выборы, не выявили явных изменений в электоральной картине после первых дней предвыборной кампании.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

Опрос, проведенный компанией JL Partners, показал незначительное сокращение преимущества оппозиционной Лейбористской партии Кира Стармера над консерваторами Сунака – до 12 пунктов с 15 пунктов в начале этого месяца.

Социологи отметили изменение симпатий среди избирателей старшего возраста и тех, кто рассматривает возможность голосования за партию Reform UK – проекта британского евроскептика Найджела Фараджа, которые стали больше поддерживать консерваторов после того, как премьер объявил о ряде мер, направленных на поддержку их основного электората.

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Но опрос, опубликованный компанией Survation, показал, что лейбористы лидируют с отрывом в 23 пункта, что на четыре процентных пункта больше, чем неделю назад.

Более масштабный опрос, проведенный компанией Redfield and Wilton, в котором приняли участие 12 тысяч избирателей, также показал, что лейбористы лидируют с преимуществом в 23 пункта, что на один процентный пункт больше, чем на прошлой неделе.

На прошлой неделе Сунак объявил о досрочных парламентских выборах, которые состоятся 4 июля.

Недавний опрос показал, что оппозиционная Лейбористская партия Великобритании увеличила свое преимущество над консерваторами Сунака на 30 процентных пунктов накануне парламентских выборов этого года.

Это был первый опрос после местных выборов, завершившихся серьезными потерями для консерваторов.

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